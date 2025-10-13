TombForge è un motore di Tomb Raider che renderà più facile creare livelli personalizzati

I fan di Lara Croft che volessero cimentarsi nella creazione di livelli per i giochi della serie Tomb Raider, presto avranno un nuovo strumento a loro disposizione per farlo: TombForge . Annunciato la scorsa settimana sui social media, si tratta dell'ultimo progetto dello sviluppatore di videogiochi e "grande fan di Tomb Raider" Tiernan Watson (già autore del framework basato su Unity "URaider"), che lo descrive come "un motore personalizzato" per lo sviluppo di livelli moderni per i giochi della serie.

Nuovi livelli in arrivo

Il motore è realizzato con una combinazione di C++ e OpenGL e, secondo quanto afferma Watson, include un editor integrato nel suo codice, rendering PBR (physically-based rendering), l'implementazione del sistema fisico Jolt SDK, il supporto per le animazioni di Tomb Raider: Anniversary e un importatore GMX per esportare i file di Tomb Raider: The Angel of Darkness.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Alla domanda se il motore sarà disponibile gratuitamente per chiunque voglia scaricarlo e creare i propri livelli, Watson ha risposto: "Mi piacerebbe vedere le persone realizzare cose interessanti usandolo, ma dovremo vedere come si evolverà il progetto quando saremo più avanti nello sviluppo."

Di conseguenza, afferma di non poter "confermare nulla al momento".

A questo punto non vi resta che andare su Github e seguire il progetto.