Bluepoint sta sviluppando un gioco d'azione in terza persona con combattimenti in mischia: Bloodborne remake?

Bluepoint Games è uno di quegli studi che ha creato grosse aspettative nei videogiocatori, grazie alla qualità dei suoi remake e degli altri progetti cui ha partecipato. Sony stessa ha scelto il suo remake di Demon's Souls per aprire la generazione PlayStation 5 nel 2020. Peccato che poi l'abbia messa a fare un live service che è stato cancellato (probabilmente ambientato nel mondo di God of War). Di cosa si sta occupando in questo momento? A farlo capire è stato un annuncio di lavoro della compagnia, che è alla ricerca di un Senior Combat Designer, per un gioco d'azione in terza persona con combattimenti corpo a corpo. Nemmeno a dirlo, molti hanno subito puntato il dito verso un potenziale remake di Bloodborne, anche se non c'è niente di confermato e siamo nel campo delle mere ipotesi.
L'annuncio lavorativo
Più che altro, il remake di Bloodborne è un desiderata della comunità, che vorrebbe vederlo realizzato da uno studio talentuoso come Bluepoint, reduce dall'ottimo lavoro su Demon's Souls.
Secondo l'annuncio, il futuro membro del team dovrà lavorare su gameplay dell'IA, bilanciamento dei personaggi e controlli di gioco. Inoltre, viene esplicitamente richiesta esperienza con meccaniche d'azione corpo a corpo in terza persona, come leggibile nel testo sottolineato.
Come dicevamo, in questa fase non è chiaro se si tratti di un remake o di un gioco originale, quindi non si possono trarre conclusioni affrettate. C'è anche chi ipotizza qualcosa a tema God of War, per sfruttare la serie che attualmente è una delle più vendute di PlayStation.
Interessante anche un secondo annuncio lavorativo, che va alla ricerca di un Senior Level Designer, dove come elementi principali del gameplay vengono citati combattimenti, interazioni e puzzle. Siamo sempre nel vago assoluto, ma immaginiamo che Blupoint abbia dovuto ricominciare da zero, dopo la cancellazione del suo ultimo progetto.