Bluepoint sta sviluppando un gioco d'azione in terza persona con combattimenti in mischia: Bloodborne remake?

Bluepoint Games è uno di quegli studi che ha creato grosse aspettative nei videogiocatori, grazie alla qualità dei suoi remake e degli altri progetti cui ha partecipato. Sony stessa ha scelto il suo remake di Demon's Souls per aprire la generazione PlayStation 5 nel 2020. Peccato che poi l'abbia messa a fare un live service che è stato cancellato (probabilmente ambientato nel mondo di God of War). Di cosa si sta occupando in questo momento? A farlo capire è stato un annuncio di lavoro della compagnia, che è alla ricerca di un Senior Combat Designer, per un gioco d'azione in terza persona con combattimenti corpo a corpo. Nemmeno a dirlo, molti hanno subito puntato il dito verso un potenziale remake di Bloodborne, anche se non c'è niente di confermato e siamo nel campo delle mere ipotesi.