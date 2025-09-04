2

Netflix ha annunciato la data della prima della stagione finale di Tomb Raider La leggenda di Lara Croft

Netflix ha annunciato quando potremo vedere la prima della seconda e ultima stagione di Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/09/2025
Lara Croft in Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft

La seconda e ultima stagione di Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft ha una data ufficiale per la prima: l'11 dicembre 2025. La storia si svolge dopo gli eventi della trilogia reboot pubblicata tra il 2013 e il 2018. L'annuncio del rinnovo della serie di Powerhouse Animation Studios è arrivato poco dopo l'avvio della prima stagione, ma ora abbiamo la conferma che si tratta della stagione conclusiva. Tra le novità, spicca un nuovo e prestigioso membro del cast.

Torna Sam

Gli annunci sono stati dati in un articolo di Variety, in cui è stato svelato che si tratta della stagione conclusiva e che potremo vederla a partire dal prossimo dicembre.

La sinossi ufficiale recita: Quando l'avventuriera Lara Croft (doppiata da Hayley Atwell) scopre una pista di maschere Orisha africane rubate, unisce le forze con la sua migliore amica Sam (Karen Fukuhara) per recuperare i preziosi artefatti. La nuova emozionante avventura di Lara la porta in giro per il mondo mentre scopre i segreti nascosti della storia degli Orisha, schivando le macchinazioni di una miliardaria pericolosa ed enigmatica che vuole le maschere per sé, scoprendo che queste reliquie contengono oscuri segreti e un potere che sfida la logica. Un potere che, di fatto, potrebbe essere divino.

Come avete letto, al cast, che comprende Hayley Atwell, la Peggy Carter dell'MCU, si è unita Karen Fukuhara, che conoscerete sicuramente per "The Boys". Interpreterà il ruolo di Sam, personaggio che fa il suo ritorno dal Tomb Raider del 2013. Da sottolineare che Tomb Raider - La leggenda di Lara Croft non ha niente a che vedere con la serie in lavorazione prodotta da Amazon, di cui è stata appena svelata la protagonista.

#Serie TV
