Hollow Knight: Silksong sta ricevendo soprattutto recensioni negative dai giocatori cinesi

A quanto pare qualcuno cui Hollow Knight: Silksong non sta piacendo molto c'è. Anzi, più di qualcuno, visto che i giocatori cinesi stanno riempiendo il gioco di Team Cherry di recensioni negative su Steam , tanto che se consideriamo soltanto quella lingue la media delle recensioni è "mixed" tendente al negativo. Come mai tanto astio?

Traduzione sballata

Il problema pare essere nella traduzione dei testi, che a detta degli utenti è pessima. Ad esempio un utente scrive: "Team che hai tradotto Silksong in cinese semplificato, o chiunque sia stato, hai mai ricevuto fiducia e lodi in tutta la tua vita, dalla nascita ad oggi? Se la risposta è sì, stai mentendo. Se la risposta è no, è normale che sia così."

Hornet in un artwork pubblicato prima del lancio

In un'altra recensione possiamo leggere: "La traduzione cinese è così artificiosa da essere molto lontana dall'uso reale della lingua. Se la vostra scrittura è pessima, non forzatela. Lo stile mezzo vernacolare e mezzo letterario è privo di qualsiasi attrattiva, sembra solo quello di un adolescente in piena crisi da 'chuunibyou' (sindrome della seconda media). Finirò il gioco e poi vedrò se cambiare o meno la recensione negativa."

Ovviamente ci sono anche delle lamentele per i problemi di lancio, o altre di segno differente, ma in generale si parla soprattutto di traduzione.

C'è da dire che è difficile attribuire la responsabilità a Team Cherry, i cui membri potrebbero non conoscere il cinese semplificato e, quindi, non aver avuto modo di verificare la qualità del lavoro. Dai crediti di gioco, apprendiamo che della traduzione cinese si sono occupati Finn Wu e Hertzz Liu, che non vediamo collegati a nessuna compagnia specializzata.

Detto questo, è interessante come le recensioni negative provenienti dalla Cina abbiano fatto scendere di più di qualche punto la media complessiva dei giudizi, che è passata dal 97 al 91% di recensioni positive nel giro di poche ore.