In The Witcher 4 ci saranno idee prese da Il crocevia dei corvi, l'ultimo libro della saga

The Witcher 4 includerà idee prese da "Il Crocevia dei corvi", l'ultimo libro della saga letteraria di Andrzej Sapkowski. A svelarlo è stato Philipp Weber, il responsabile del lato narrativo del gioco. Il tutto è iniziato con l'uomo che ha mostrato in un post su X alcuni degli ultimi libri fantasy acquistati, tra i quali spicca proprio "Il Crocevia dei Corvi". Commentandoli, ha dichiarato che il primo che leggerà sarà proprio quest'ultimo, nonostante ne conosca già i punti salienti a causa del "lavoro".

Qualcosa ci sarà

I fan hanno impiegato poco a chiedergli se si riferisse a The Witcher 4 e se il libro abbia influenzato in qualche modo il gioco.

Rispondendo a un fan, Weber ha quindi spiegato che, proprio come "La Stagione delle Tempeste" ha influito su The Witcher 3: Wild Hunt, alcuni elementi di "Il Crocevia dei corvi" potrebbero trovare il loro posto in The Witcher 4. "Non posso rivelare esattamente cosa faremo, ma anche La Stagione delle Tempeste uscì mentre sviluppavamo The Witcher 3 e abbiamo cercato di includerne alcuni dei nuovi elementi", ha scritto. Comunque sia, è ancora "troppo presto per parlare di cosa ci sarà in The Witcher 4", quindi è meglio non correre troppo.

Nel frattempo, abbiamo visto una tech demo del gioco che, come specificato dagli sviluppatori, non è in alcun modo indicativa di quello che vedremo quando The Witcher 4 arriverà nei negozi, ma è stato comunque un bel vedere.