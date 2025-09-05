Il cosplay di Tatsumaki firmato Vimorrigan da One Punch Man è davvero perfetto

Da One Punch Man arriva questo nuovo cosplay di Tatsumaki, decisamente uno dei soggetti preferiti della serie, in questo caso da parte di Vimorrigan, in un'interpretazione davvero notevole del personaggio da parte della modella.
Piazzatasi ai vertici dei personaggi più apprezzati nella serie di manga/anime, Tatsumaki è una esper molto potente che fa parte dell'Associazione degli Eroi. È una ragazza che si presenta con un look molto particolare, cosa che la rende un soggetto perfetto per le cosplayer.
Nonostante il volto molto giovanile, Tatsumaki si presenta sempre vestita con un lungo abito attillato e che lascia scoperte le gambe con ampi spacchi, cosa che consente anche una certa facilità e personalizzazione del costume.
In questo caso però l'interpretazione è decisamente fedele alla rappresentazione originale del personaggio, favorita anche da una certa facilità, da parte di Vimorrigan, a interpretarlo grazie a lineamente simili.
La Tatsumaki di Vimorrigan
Nel cosplay riportato qui sotto, Shiroktsne ha effettuato una ricostruzione davvero molto fedele dell'originale, con la ragazza che appare alquanto ammiccante nei confronti dell'osservatore, rappresentando anche un atteggiamento piuttosto azzeccato per il personaggio.
Si tratta dunque di una reinterpretazione in linea con la versione originale della ragazza, che per il resto mette in scena un costume uguale a quello classico e la caratteristica capigliatura di Tatsumaki.
Se cercate altri cosplay sulla serie in questione, vi rimandiamo al cosplay di Fubuki da One Punch Man firmato reyrri, al cosplay di Tatsumaki da Saiwestwood e a quello di Fubuki da One Punch Man da Charess.