Il cosplay di Fubuki da One Punch Man da Charess è da incorniciare

I fan di One Punch Man stanno aspettando ormai da tempo la terza stagione della trasposizione in anime dell'opera di One con i disegni di Yusuke Murata, recentemente riconfermata con un trailer, ma al momento sprovvista di una data di pubblicazione, neppure indicativa. Quale modo migliore per ingannare l'attesa se non ammirando allora un riuscitissimo cosplay di Fubuki, o Tempesta per gli amici, realizzato dalla cosplayer asiatica Charess.

Fubuki è un'eroina professionista, classificata al primo posto della classifica degli eroi di rango B, uno dei livelli più alti in assoluto dell'Associazione degli Eroi che difende la Terra. Conosciuta anche con il soprannome di "Tempesta" e "Blizzard of Hell", I suoi potenti poteri da esper le permetono di generare dei tornado, volare e creare delle barriere psichiche per proteggere sé stessa e gli alleati.