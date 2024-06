Il cosplay di Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt firmato Lizzie Lestrange è carinissimo

Non è questo il caso, sia chiaro: di cosplay dedicati a Ciri ce ne sono un'infinità, ma Lizzie è senz'atro riuscita a conferire al personaggio quel tocco in più che ritroviamo nei suoi lavori , e che va al di là dei dettagli del costume, della realizzazione degli accessori o di una semplice acconciatura.

Il cosplay di Ciri da The Witcher 3: Wild Hunt realizzato da Lizzie Lestrange conferma il grande talento di una modella che da qualche tempo si sta facendo notare per la qualità delle sue interpretazioni, che si spingono spesso e volentieri su terreni inesplorati.

Un personaggio estremamente popolare

Non c'è alcun dubbio che Ciri sia uno dei personaggi più popolari della saga di The Witcher, tanto che il doppiatore di Geralt pensa che sarà la nuova protagonista di Polaris, e la cosa francamente non ci sorprenderebbe.

Tornando invece ai cosplay, fra quelli più belli dedicati a Ciri troviamo la versione di Toriealis che è una gioia per gli occhi, la versione di narga_lifestream ricca di dettagli e la versione di Kalinka Fox che vi farà innamorare.