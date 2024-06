Microsoft, nuovi licenziamenti: altri 1.000 dipendenti a casa, stavolta tocca ai team HoloLens e Azure

Continuano i licenziamenti in casa Microsoft. Lunedì l'azienda di Redmond ha annunciato gli ennesimi tagli al personale che, secondo quanto riferito, riguardano circa 1.000 dipendenti. Come riportato in precedenza da CNBC, il reparto di realtà mista che lavora su HoloLens 2 è una delle aree interessate. Business Insider ha poi riferito che anche Azure for Operators e Mission Engineering ha subito tagli di "centinaia" di dipendenti.

Interpellata sulla questione, Microsoft ha inviato una nota tramite il portavoce Craig Cincotta, con cui ha confermato i licenziamenti e comunicato a The Verge quanto segue: "Abbiamo annunciato una ristrutturazione dell'organizzazione Mixed Reality di Microsoft. Rimaniamo pienamente impegnati nel programma IVAS del Dipartimento della Difesa e continueremo a fornire tecnologia all'avanguardia per supportare i nostri soldati. Inoltre, continueremo a investire in W365 per raggiungere l'ecosistema hardware Mixed Reality più ampio. Continueremo a vendere HoloLens 2 e a supportare i clienti e i partner HoloLens 2 esistenti".

Il CEO di Microsoft Satya Nadella durante un media briefing del 2024

Questo è l'ennesimo ciclo di licenziamenti in casa Microsoft. L'anno scorso la compagnia ha licenziato oltre 10.000 persone e l'amministratore delegato Satya Nadella ha affermato che l'azienda stava modificando il proprio portafoglio hardware. Da allora, Microsoft ha completato l'acquisizione di Activision-Blizzard, ha investito massicciamente nell'intelligenza artificiale, ha licenziato numerosi sviluppatori, ha chiuso team di sviluppo, come Tango Gameworks e Arkane Austin, e ha recentemente iniziato a puntare su "PC con intelligenza artificiale" con una nuova serie di dispositivi Surface alimentati da chip Qualcomm.

"Gli aggiustamenti organizzativi e di forza lavoro sono una parte necessaria e regolare della gestione della nostra attività. Continueremo a dare priorità e investire in aree di crescita strategica per il nostro futuro e a sostegno dei nostri clienti e partner", ha affermato in chiusura Cincotta.

Microsoft ha formato il dipartimento Azure for Operators and Mission Engineering nel 2021 per includere i suoi "Moonshot", ovvero unità all'avanguardia come quella Azure Space, che mira a collaborare con aziende come SpaceX e a implementare un data center portatile in un box. Altri team del gruppo lavorano a progetti come il supporto alle telecomunicazioni e lo sviluppo di un computer quantistico.