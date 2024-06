Il nuovo aggiornamento di XDefiant impedisce agli utenti PS5 di usare uno strano trucco

XDefiant ha appena ricevuto un nuovo aggiornamento che sistema vari problemi dello sparatutto free-to-play prodotto da Ubisoft e impedisce agli utenti PS5 di usare uno strano trucco basato sulla funzione delle attività PlayStation.

In cosa consisteva? A quanto pare i possessori della console Sony potevano sfruttare le attività per "intrufolarsi in posti in cui non avrebbero dovuto accedere", si legge nella lista delle modifiche fornita dalla casa francese, che ha affrontato la questione con un pizzico di umorismo.

La patch in questione, denominata Y1S0.2 in rispetto dei nuovi standard adottati da Ubisoft per l'identificazione degli update, affronta diverse questioni legate all'interfaccia, alla stabilità e alla sicurezza del gioco.