C'è ancora spazio per un prodotto del genere? E se non c'è, gli sviluppatori di Ubisoft San Francisco saranno capaci di crearlo? Cerchiamo di rispondere a queste e altre domande nella recensione di XDefiant .

Co-diretto da Mark Rubin, una figura che costituisce di per sé una garanzia nell'ambito dei first person shooter grazie alla sua grande esperienza con la serie Call of Duty, il gioco è disponibile gratuitamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S con la pre-stagione: un punto di partenza che può già contare su di una discreta quantità di contenuti, nello specifico cinque fazioni, cinque modalità e quattordici mappe.

Quando un publisher può contare su di un catalogo che include parecchie proprietà intellettuali di successo, è del tutto legittimo che a un certo punto realizzi un prodotto per celebrarle: accade spesso nei vari picchiaduro "all stars", ma nel caso di Ubisoft la risposta a tale esigenza è uno sparatutto competitivo free-to-play che risponde al nome (magari non ispiratissimo) di XDefiant.

Crossover ma poco convinto: i personaggi di XDefiant

La fazione dei Purificatori in XDefiant

Come accennato, XDefiant si pone per molti versi come una maniera per celebrare le più importanti proprietà intellettuali di Ubisoft, quantomeno quelle che tematicamente si avvicinano in qualche modo alle atmosfere di uno sparatutto. Per questo le cinque fazioni attualmente disponibili sono Libertad (Far Cry 6), Fantasmi (Ghost Recon), Echelon (Splinter Cell), Purificatori (The Division) e DedSec (Watch Dogs).

Quest'ultima, in realtà, non è subito accessibile: sbloccarla richiede l'impiego di ben 700.000 XP, una quantità di punti che può essere racimolata solo dopo alcune decine di ore di gioco, oppure una microtransazione da 1.000 XCoin (9,99€). La fazione può inoltre essere ottenuta tramite l'acquisto di uno qualunque dei Founder's Pack di XDefiant, che vanno da 19,99€ a 69,99€.

Ogni squadra è composta da tre combattenti, che però si pongono come semplici skin dotate delle medesime abilità e soprattutto vedono la presenza di figure generiche piuttosto che personaggi davvero iconici: tra le fila della Libertad non troviamo Dani Rojas, così come non c'è Sam Fisher fra gli Echelon né Aiden Pearce o Marcus Holloway nel gruppo DedSec. Una scelta creativa difficile da comprendere, se l'obiettivo di Ubisoft era quello di sfruttare la popolarità dei propri marchi.

Abbiamo parlato di abilità non a caso: sulla falsariga degli hero shooter, gli sviluppatori di XDefiant hanno assegnato a ogni fazione due poteri a scelta (attivabili agendo sul tasto dorsale sinistro, con un tempo di ricarica relativamente lungo) e una Ultra (da utilizzare agendo su entrambi i tasti dorsali) che è possibile lanciare dopo aver riempito l'apposito indicatore, mentre sul piano dell'equipaggiamento non sono stati imposti dei vincoli, come vedremo fra poco.

I Fantasmi possono utilizzare uno scudo che li difende da quasi ogni tipo di colpo per diversi secondi

Restiamo però sulle abilità: i membri di Libertad possono ricaricare la propria salute o piazzare un dispositivo per curare i compagni entro un certo raggio, ponendosi dunque a tutti gli effetti come unità di supporto, mentre i Fantasmi possono attivare uno scudo di energia dietro cui ripararsi prima di aprire il fuoco oppure uno scudo antisommossa che li protegge dalla maggior parte degli attacchi, e che possono usare per colpire gli avversari.

I membri della Echelon, specializzati nelle infiltrazioni, possono utilizzare un sensore che individua i nemici nelle vicinanze oppure sfruttare un sistema di mimetizzazione che li rende più difficili da vedere, mentre i Purificatori sono votati all'attacco: le loro abilità consistono nel lancio di un drone esplosivo o di una granata incendiaria che appicca il fuoco entro un determinato raggio dalla loro posizione. I DedSec, infine, possono hackerare le abilità degli avversari o liberare un ragno-drone che insegue il nemico.

Un membro del DedSec che lancia un ragno-drone verso un nemico

Purtroppo durante le partite appare evidente che ci siano dei problemi di bilanciamento legati appunto alle abilità, nello specifico quelle che richiedono di trovarsi nelle vicinanze di un avversario si rivelano inutili visto il design generalmente aperto delle mappe, che rende arduo ridurre le distanze senza essere eliminati da una raffica o da un colpo di cecchino. Lo stesso accade per le Ultra legate all'impiego di un dispositivo che può essere facilmente distrutto.

Una criticità che ritroviamo anche nel già accennato equipaggiamento, che è completamente libero per ogni personaggio e include una serie di preset già pronti con fucile d'assalto, mitragliatrici leggere o pesanti, fucile a pompa o di precisione. Volendo creare un equipaggiamento personalizzato, è possibile scegliere fra diverse armi e accessori, ma la progressione per lo sblocco di ogni componente è piuttosto lenta e alcuni strumenti (vedi il fucile a pompa) mal si prestano agli scontri a viso aperto e distanze ampie che caratterizzano i match.