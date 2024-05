PS5: la mancanza di novità sui giochi di PlayStation Studios spiegata da un noto insider

Escludendo i titoli VR, qualcuno sul forum NeoGAF ha fatto notare come siano più di due anni e mezzo che Sony non annuncia un nuovo gioco da parte dei PlayStation Studios, e considerando che anche quello di cui abbiamo ormai qualche certezza, ovvero Marvel's Wolverine , potrebbe essere indirizzato al 2026 il momento di pausa sembra essere davvero importante.

Non è praticamente nulla di inedito, ma provenendo da Shinobi602 , considerato una fonte piuttosto affidabile soprattutto per quanto riguarda le produzioni Sony, può risultare particolarmente interessante: di fatto, tutto si spiega con la quantità enorme di tempo che richiede adesso la produzione di un gioco moderno.

Da Marvel's Spider-Man 2 in poi non ci sono state grandi novità per quanto riguarda la produzione di giochi da parte di PlayStation Studios su PS5 , per non dire che non è emerso praticamente nulla finora, e una spiegazione per questo periodo di mancanza di totale di annunci e informazioni è arrivata in questi giorni da un noto insider.

Ci vuole semplicemente molto tempo

"Penso che alcuni ancora non abbiano veramente capito quanto tempo ci voglia per fare i giochi adesso", ha riferito Shinobi602, facendo capire che le attese di anni rappresentano praticamente la normalità al momento, tra un grosso gioco e un altro.

"Un sacco di team hanno pubblicato giochi grossi non molto tempo fa: solo per quanto riguarda gli ultimi due anni, Guerrilla ha lanciato Horizon Forbidden West che è enorme, ha aiutato con lo sviluppo di Horizon Call of the Mountain e con il port su PC", ha fatto notare l'insider, Santa Monica ha lanciato God of War Ragnarok un anno e mezzo fa, Polyphony ha lanciato GT7 due anni fa".

In sostanza, secondo Shinobi, c'è il problema che molto "vogliono vivere in modalità hype in maniera costante", attraverso continui annunci e novità con aspettative sul futuro, ma con i tempi di sviluppo che si prospettano non è una cosa possibile. Inoltre, secondo l'insider, alcuni team preferiscono non mostrare molto dei loro lavori finché non hanno un periodo più definito riguardante la conclusione di questi.

Al di là di questo, l'insider ha fatto notare come Sony, da tempo, cerchi comunque di riempire il vuoto lasciato dalla mancanza di produzioni interne dei PlayStation Studios con varie esclusive third party (o "second party", per così dire) distribuite in maniera strategica.

Shinobi602 ha anche fatto sapere che ci sarebbe almeno un gioco che potrebbe essere molto vicino al completamento e che si sarebbe aspettato che fosse già stato mostrato, ma che non è stato ancora annunciato, dunque potrebbe emergere tra breve.