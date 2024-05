Dragon Quest 3 HD-2D, Square Enix svela le piattaforme: forse è in arrivo una grossa sorpresa

Il tweet recita, in traduzione: " La leggenda di Erdrick si avvicina " e si accompagna con gli hashtag "Dragon Quest Day" in due versioni e un semplice "Dragon Quest". Anche il video usa solo un logo generico di Dragon Quest, il simbolo dello stile HD-2D e scrive "La leggenda inizia". Infine, mostra i loghi delle piattaforme di riferimento.

Bisogna però precisare che la presentazione - avvenuta tramite Twitter - non cita in modo specifico Dragon Quest 3 HD-2D . Quest'ultimo è al momento l'unico gioco confermato, quindi possiamo tranquillamente affermare che questo titolo arriverà su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma al tempo stesso non possiamo escludere che vi sia qualche altro annuncio in arrivo.

Square Enix ha confermato in modo ufficiale le piattaforme di riferimento per Dragon Quest 3 HD-2D , il rifacimento del classico gioco di ruolo con lo stile grafico reso famoso da Octopath Traveler. Il GDR sarà pubblicato su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S .

La leggenda di Erdrick: sarà tutta la prima trilogia di Dragon Quest?

Una delle ipotesi dei fan di Dragon Quest è legata al fatto che si parla in modo specifico di "Leggenda di Erdrick". Il termine viene utilizzato nella saga come titolo che fa riferimento agli eroi leggendari e serve per collegare i vari giochi, soprattutto i primi tre.

Infatti, i primi tre capitoli di Dragon Quest sono spesso categorizzato come la "trilogia di Erdrick". Questo e il fatto che nella presentazione non si parli direttamente di Dragon Quest 3 ha spinto a pensare che Square Enix abbia deciso nel corso del tempo di cambiare i propri piani e realizzare una versione HD-2D di tutti e tre i primi capitoli della saga, invece che solo del terzo.

Ovviamente è solo una speculazione per il momento, quindi aspettiamo nuovi annunci per comprendere esattamente quale sia la situazione. In ogni caso, questo annuncio dà ancora più validità a un leaker che da poco aveva svelato che Square Enix si sarebbe aperta su Dragon Quest.