Dragon Quest 3 HD-2D Remake sarà ripresentato "presto", per un noto leaker

Era il 2021 quando Square Enix per la prima volta annunciò Dragon Quest 3 HD-2D Remake, ovvero una versione ricreata del classico gioco di ruolo che sfrutta la tecnologia tanto appezzata dietro a progetti come Octopath Traveler e Live A Live. Il gioco è finito subito nel radar di molti appassionati, ma dopo così tanto silenzio i fan sono un po' preoccupati per le sorti di questo progetto. Ora, però, pare che qualcosa stia per cambiare e che un annuncio sia previsto tra non troppo tempo.

O, almeno, questo è ciò che sembra indicare il noto leaker Midori su Twitter. Rispondendo a una domanda se ci saranno presto novità su Dragon Quest 3 HD-2D Remake, il leaker ha affermato che lo sviluppo del gioco è "ancora in corso" e che Square Enix probabilmente condividerà nuovi dettagli su di esso nel corso dell'anno.

Il leaker non ha voluto precisare quando ciò avverrà, ma con i numerosi showcase estivi in arrivo nel prossimo futuro, si spera che non ci vorrà molto prima che il remake faccia la sua ricomparsa.