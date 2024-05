Ubisoft conferma che sarà alla Gamescom 2024: vediamo le date

A inizio giugno avremo modo di vedere tantissime presentazioni che faranno parte del Summer Game Fest, l'evento raccoglitore di Geoff Keighley. Ci saranno show, annunci, trailer, novità e graditi ritorni (o perlomeno lo speriamo). Ovviamente però non tutto sarà mostrato in tale sede e andando avanti con l'anno ci sono molti eventi che ci attendono. Uno dei più grandi è certamente la Gamescom di Colonia (Germania). Ora, Ubisoft ha confermato che sarà presente proprio a tale evento.

L'informazione è arrivata tramite Twitter. Ubisoft ha usato il proprio profilo ufficiale per annunciare al mondo che sarà presente all'evento. Precisamente la compagnia ha scritto, come potete vedere qui sotto: "Preparatevi per la Gamescom 2024. Vi vedremo a Colonia dal 21 al 25 agosto!".

Ad accompagnare il tweet vi è una semplice immagine che mostra il logo di Ubisoft e quello della Gamescom, con di nuovo l'indicazione delle date e del luogo dove si terrà l'evento videoludico di fine estate.

Ricordiamo che la Gamescom è di norma aperta dalla Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley. Non è chiaro se Ubisoft abbia intenzione di proporre nuovi trailer in tale show, se semplicemente sarà in fiera con uno stand fisico oppure se vuole realizzare un proprio show durante quei giorni. Probabilmente dovremo attendere un po' per scoprire i suoi piani nel dettaglio.