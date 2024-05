NieR: gli autori Yosuke Saito e Yoko Taro collaborano a un progetto, è un nuovo capitolo della serie?

Sembra che gli autori della serie NieR , ovvero Yosuke Saito e Yoko Taro , stiano nuovamente collaborando a un nuovo progetto , e viene naturale pensare che possa riferirsi proprio alla serie in questione, anche se non c'è alcuna conferma al riguardo.

"Potrebbe essere NieR, potrebbe non esserlo"

Yoko Taro e Keiichi Okabe

Sembra dunque che il progetto sia anche già ben avviato e potrebbe essere annunciato e mostrato in breve, "nel futuro non molto distante", come riferito da Saito nell'intervista.

"Potrebbe essere NieR, potrebbe non esserlo", ha poi aggiunto, ridendo, "È tutto quello che posso dire per il momento". Ovviamente questo basta a scatenare le teorie, che d'altra parte proseguono ormai da un po' di tempo a questa parte per il ritorno del franchise.

Saito ha inoltre riferito di avere anche un altro progetto in corso: "Sto facendo varie cose con l'idea di creare qualcosa di nuovo, che prima non esisteva", ha detto Saito. "Non posso dedicarmi a questo in maniera completa, dunque molto lavoro è lasciato al mio staff, ma sta venendo fuori qualcosa di molto interessante, non vedo l'ora di poterlo annunciare".

Qualche mese fa, al concerto di Londra dedicato a NieR, è apparso un teaser che potrebbe aver svelato il nome del nuovo gioco, anche se la questione è ancora totalmente ipotetica.