NieR 3: al concerto di Londra sarebbe apparso un teaser, che svelerebbe il nome del gioco

Recentemente vi è stato un concerto dedicato alla saga di NieR, di Square Enix. L'evento di Londra non era direttamente legato ai videogiochi, ma secondo un partecipante è possibile che vi sia stato un teaser per un "terzo" gioco principale di NieR.

Sulla base di quanto riportato, Yoko Taro è salito sul palco alla fine del concerto, ha svelato che il presidente di Square Enix era presente all'evento e ha chiesto agli spettatori di applaudire se volevano un seguito di NieR Automata. Ovviamente il pubblico ha fatto molto rumore.

Il vero indizio, però, è un altro. Secondo la fonte, durante il concerto la parola REPENT è apparsa più volte (il concerto aveva una propria narrazione interna: parliamo di NieR, dopotutto). All'ultima occasione, però, la parola è stata scritta R3PENT, con un tre al posto della prima E.

Chiaramente il tutto è stato considerato dalla fonte come un teaser. Non è detto che sia vero ed è possibile che Yoko Taro abbia giocato un brutto scherzo ai fan, oppure che la fonte non stia riportando informazioni corrette. Non possiamo però fare altro se non prendere atto di quanto segnalato.