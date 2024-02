Borderlands è l'inizio di un Cinematic Universe, la storia è fedele ai giochi ma slegata

È stato finalmente pubblicato il trailer di Borderlands, il film ispirato alla saga videoludica di Gearbox. Cosa racconta però questo film? La storia del primo gioco? O del secondo? Nessuna delle due, in quanto è un nuovo racconto che possiamo considerare parallelo ai videogiochi. Inoltre, viene visto da Gearbox stessa come l'inizio del " Borderlands Cinematic Universe ".

Le parole di Pitchford sul film di Borderlands

La locandina del film di Borderlands

Nell'intervista, Pitchford ha chiarito fin dall'inizio che Borderlands non è una semplice rivisitazione dei giochi esistenti. "Una delle cose belle del film è che abbiamo creato un universo cinematografico che vive fianco a fianco con quello del videogioco. Naturalmente i personaggi sono presenti e autentici nei temi e anche in alcune trame. Ma si tratta di trame indipendenti", ha detto Pitchford.

"Quindi questo non è Borderlands 1. Non è Borderlands 2. Il film di Borderlands è il primo dell'Universo Cinematografico di Borderlands e vedrete alcuni personaggi di alcune parti diverse rispetto a ciò che esiste nei videogiochi. Ma ci dà anche l'opportunità di andare più a fondo e di espanderci un po'. Non avete mai conosciuto l'amministratore delegato della Atlas Corporation e incontrerete questo personaggio per la prima volta nel film di Borderlands: il suo nome è Deukalian Atlas".

Vi lasciamo infine al trailer del film di Borderlands.