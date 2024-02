Gemini (ex-Bard), l'intelligenza artificiale generativa di Google basata sul modello text-to-image Imagen 2, attualmente non può creare immagini di persone. Il motivo del blocco operato dalla compagnia di Mountain View è da ricercarsi nei troppi errori commessi, in particolare su soggetti storici, che hanno creato un vero e proprio caso, tra soldati nazisti neri e cinesi, padri fondatori americani indiani, rifiuti di creare immagini di uomini bianchi e altre enormi imprecisioni storiche, nate dalla revisione dell'algoritmo mirata a favorire l'inclusività dei risultati.

Problemi di giovinezza

MidJourney intanto se la ride

Che Google stesse rivedendo Gemini era noto, ma ora è arrivata la decisione, drastica, di limitare il servizio finché non sarà stato sistemato. Quindi niente più immagini di persone create da Gemini fino a nuovo ordine.

Va detto che dalle nostre parti il servizio non era ancora stato attivato, quindi in linea teorica non abbiamo perso nulla. Comunque sia, usando una VPN è facile verificare il blocco. Chiedendo ad esempio di generare una squadra di calcio formata solo da cloni di Pianesani, si ottiene come risultato un avviso: "Ho compreso la tua richiesta di creare l'immagine di una squadra di calcio formata da uomini che somiglino ad Alessio Pianesani, ma le mie linee guida mi impediscono di generare immagini di persone. Le linee guida servono per garantire l'uso responsabile della tecnologia di generazione di immagini, evitando eventuali danni e abusi."