Xbox ha perso la console war con PlayStation? I giocatori non hanno capito, dice un analista

L'analista di Wedbush Securities Michael Pachter , famoso in ambito videoludico, ha condiviso il suo punto di vista sulla questione di Xbox e la pubblicazione di ex-esclusive su console rivali, nella sua ultima apparizione al Pachter Factor, affermando che Microsoft non sta "perdendo la console war" .

Le parole di Pachter

"Penso che l'intero sviluppo e la promozione di Game Pass siano sempre stati un riconoscimento del fatto che Xbox è una piattaforma e non necessariamente un dispositivo di cui avete bisogno. Penso che Microsoft sarà perfettamente felice in un futuro in cui non ci saranno più console e tutti avranno un terminale vuoto collegato a Internet, al cloud, e potranno giocare in streaming."

"Game Pass è il loro piano a lungo termine e credo che Microsoft abbia capito molto presto in questo ciclo che il futuro è il cloud e che se non devi vendere una console il tuo mercato di riferimento passa da 200, 250, 300 milioni di persone che possiedono console a 3 o 4 miliardi di persone che giocano. Questo è il loro fine ultimo, proprio come Netflix ha detto "quante persone guardano la TV?" e la risposta è 4 o 5 miliardi, quindi Netflix ha 260 milioni di persone ora."

"Penso che loro, Satya Nadella che è l'architetto e Phil Spencer che è il generale di campo che esegue la strategia, stiano cercando di ottenere 250 milioni di abbonati al Game Pass senza una console."

"C'è qualcosa che Microsoft può fare per recuperare terreno in questa generazione? Certo, cancellare Game Pass e tagliare il prezzo di Xbox. Se lo facessero, se Xbox costasse 200 dollari e dicessero a tutti i membri del Game Pass che vi daremo un'Xbox a 20 dollari perché avete già pagato il Game Pass e, a proposito, se comprate l'Xbox avrete tutte le nostre pubblicazioni first-party gratis, supererebbero Sony. Perderebbero solo soldi, ma ci riuscirebbero. Se Microsoft volesse vincere la generazione, la vincerebbe."

"Non è quello che stanno cercando di fare. Stanno cercando di vincere il business dei giochi offrendo giochi a 3 miliardi di persone, non a 300 milioni. Questo è il loro scopo e, ad essere onesti, il modo in cui Game Pass funzionerà è che il prezzo scenderà da 15 dollari al mese a 10 e poi scenderà a 5 con il supporto della pubblicità. Ogni volta che caricherete un gioco, dovrete guardare una pubblicità."

"La gente si arrenderà e Microsoft farà un sacco di soldi. Più persone giocheranno e pagheranno meno per questo privilegio, quindi penso che abbiano vinto. Semplicemente non vincono la generazione delle console."

"Ora hanno tutti gli altri contenuti. Avrete Hellblade 2, avrete The Outer Worlds 2, avrete Elder Scrolls 6 uno di questi giorni, avrete l'intero catalogo di Call of Duty, avrete World of Warcraft come parte del Game Pass. Sì, raggiungeranno i 200 milioni di abbonati, quindi penso che stiano eseguendo in modo assolutamente brillante."

"Credo che la percezione dei giocatori secondo i quali Microsoft abbia perso contro Sony sia sbagliata. Hanno perso nella console war. Se è così che si misura il proprio valore, ovvero se si devono vendere più console o si fa schifo, bene. Se la domanda è chi sarà più redditizio, Microsoft, di 10 o 100 volte."