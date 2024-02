Microsoft crea un concorso per una Xbox Series S a tema Palworld: vediamo come vincerla

Microsoft ha annunciato un concorso per vincere un'edizione speciale di Xbox Series S in versione Palworld, il famoso gioco survival per PC e Xbox. Il pacchetto include anche quattro controller speciali, basati su alcune creature del gioco, e tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Il concorso di Xbox + Palworld finisce il 17 marzo 2024. Per partecipare è necessario essere almeno 18enni, si deve seguire l'account di Xbox e fare un retweet con l'hashtag #PalworldXboxSweepstakes.

Il sito di Xbox recita: "Il potenziale vincitore sarà informato tramite messaggio diretto su Twitter entro e non oltre quattordici (14) giorni dall'estrazione con le istruzioni per la richiesta del premio, comprese le scadenze per l'invio."