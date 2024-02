Vi piacciono i roguelite a turni, ma spesso sono troppo difficili o troppo fondati sulla casualità? Bene, Dicefolk, il nuovo gioco di LEAP Game Studios e Tiny Ghoul in arrivo su PC il 27 febbraio, è la risposta alle vostre preghiere, perché piega la casualità nelle vostre mani e non cerca mai di mettervi troppo i bastoni tra le ruote.

Dicefolk, alea iacta est

Le nostre Chimere in Dicefolk sono a sinistra, in basso troviamo i dadi

Dicefolk ci mette nei panni di un'eroina in grado di controllare tramite i propri dadi le Chimere, creature di norma aggressive e pericolose risvegliate da un mostro noto come Salem. Il nostro compito è raggiungerlo ed eliminarlo, facendoci aiutare dalle bestie da lui stesso evocate. Come molti roguelite, la trama di Dicefolk serve più a dare un contesto e, pur non mancano una serie di dettagli di lore da sbloccare vittoria dopo vittoria, il vero focus è il gameplay.

Il gioco si basa sui dadi, precisamente classici D6, che rappresentano le azioni a nostra disposizione. Ogni combattimento è diviso in turni e all'inizio di questi i dadi vengono lanciati. Ne abbiamo tre, come il numero di Chimere a nostra disposizione, e gli avversari ne hanno uno per ogni mostro che ci fronteggia. La particolarità di Dicefolk è che non decideremo come usare solo i nostri dadi, ma anche quelli avversari, senza limiti di tempo o di ordine. Possiamo usare tutti i nostri e poi quelli nemici, viceversa o mescolare nel modo che riteniamo migliore. Ovviamente lo scopo è abbattere le creature avversarie e non far perire le nostre.

Le varie facce dei dadi rappresentano un'azione come attaccare, far ruotare il team di Chimere (solo quella di fronte attacca e subisce danni, di norma), attivare potenziamenti e non solo. Lo stesso è per i nemici. Il nostro compito è quindi trovare la combinazione perfetta per fare più danni al nemico che vogliamo abbattere per primo e incassare i colpi al meglio.

Si tratta di un sistema molto divertente e appagante perché dà totale controllo al giocatore e ogni singolo turno richiede attenzione e pianificazione, in particolar modo per combinare le capacità uniche delle Chimere. I mostri attivano effetti aggiuntivi (infliggono danni, status alterati, potenziano la squadra...) a seconda di quanto succede nella battaglia e sarà fondamentale fare massima attenzione perché un turno può concludersi con la nostra sconfitta totale o una vittoria immediata a seconda di come agiamo.

Far ruotare il propri team è fondamentale per difendere i membri più deboli e mettere altri in posizione d'attacco

Presentato in questo modo, Dicefolk potrebbe sembrare un gioco difficile, ma in realtà non è così. Bisogna stare molto attenti, ma non è mai troppo complesso e soprattutto non è ingiusto. Per un gioco che si basa sul lancio dei dadi, ovvero sulla pura casualità, Dicefolk è perfettamente calibrato per fare in modo che ci sia sempre un modo per salvarsi anche nelle situazioni più complesse. Addirittura, inizialmente temevamo che la sfida fosse tarata verso il basso.

Fortunatamente, man mano che si vince ci sono aumenti di difficoltà, si sbloccano nuove aree e, soprattutto, una volta completata la campagna principale si accede a una modalità aggiuntiva divisa in undici gradi che aggiungono dei bonus e dei malus, via via più numerosi, per chi vuole essere messo alla prova.

Abbiamo completato la campagna principale in una decina di ore, perdendo solo la prima volta e poi vincendo ogni singola partita. La modalità aggiuntiva permette come minimo di triplicare le ore totali di gioco, anche ammesso che non perdiate mai una singola volta (ed è improbabile).