Infinity Blade: disponibile la conversione non ufficiale e gratuita per PC

Infinity Blade è un titolo mobile molto apprezzato da chi lo ha giocato, purtroppo abbandonato dall'editore Epic Games per via delle scarse vendite, tanto da essere sparito dai negozi digitali. Fortunatamente ci hanno pensato i fan a conservarlo, realizzando una conversione non ufficiale per PC, pubblicata in forma completamente gratuita.

Il gruppo di eroi del giorno è voluto rimanere anonimo, ma ha messo a disposizione di tutti i file di gioco nell'Internet Archive. Considerate che la maggior parte delle risorse usate provengono da Epic Games stessa, visto che sono frutto di un furto di dati avvenuto nel 2014, che comprendeva proprio il codice sorgente di Infinity Blade. Una situazione sicuramente spiacevole, ma che ci ha permesso di avere questa conversione.