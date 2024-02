Xbox non intende rinunciare alle edizioni fisiche, stando a Phil Spencer

Negli ultimi mesi si è creato un po' di panico intorno alla prospettiva che Xbox rinunciasse definitivamente alle edizioni fisiche dei suoi giochi. Stando al capo della divisione gaming di Microsoft, Phil Spencer , non è però il caso di preoccuparsi, perché non succederà, anche perché stare nei negozi viene considerato strategico per la compagnia, a quanto pare.

Non si toccano, anche se rappresentano un costo

Le copie fisiche non vanno da nessuna parte

Spencer ha avuto modo di toccare l'argomento in un'intervista concessa al giornalista Stephen Totilo, in cui ha parlato anche del futuro della serie Call of Duty e il suo arrivo su Game Pass e di uno dei problemi più cogenti dell'industria dei videogiochi.

Riguardo le copie fisiche ha spiegato per prima cosa i problemi legati alla loro esistenza, che non riguardano solo le stesse, ma anche l'hardware stesso: "Le console da gioco sono diventate tra gli ultimi apparecchi elettronici di consumo ad avere un lettore e questo è un grosso problema, anche solo in termini di quanti produttori sono rimasti a produrli e i relativi costi associati. E quando pensiamo agli ingranaggi che andremo a mettere in una console, siccome ci sono meno fornitori e meno acquirenti, il costo delle unità finisce per avere un certo impatto."

Detto questo, Spencer ha però confermato che Xbox non abbandonerà le copie fisiche: "Eppure posso dire che la nostra strategia non dipende dal fatto che le persone passino completamente al digitale ed eliminare il fisico, non è una cosa strategica per noi."

Quindi, almeno per i prossimi anni, i giochi Xbox potranno continuare a essere acquistati anche nei negozi.