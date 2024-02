Call of Duty, Xbox vuole la serie su Game Pass, presenti dal lancio i nuovi capitoli

Xbox non ha rinunciato a portare Call of Duty su Game Pass. Anzi, stando a quanto dichiarato dal capo della divisione gaming di Microsoft Phil Spencer in un'intervista con il giornalista Stephen Totilo, in cui ha confermato anche la volontà di lanciare i nuovi capitoli da subito nel servizio in abbonamento.

Per ora non è stato comunicato niente in merito per un fatto molto semplice: Xbox ci sta ancora lavorando. Immaginiamo che l'arrivo di Call of Duty sul Game Pass sarà un momento importante per lo stesso: "Il nostro obiettivo è di avere tutti i giochi di Zenimax, Activision Blizzard e Xbox Game Studios sul Game Pass, dal giorno del lancio." Ha dichiarato Spencer, chiarendo la questione.