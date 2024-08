Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare 3 regalano un pacchetto di contenuti agli abbonati PS Plus

PS Plus, il servizio in abbonamento per PlayStation 4 e PlayStation 5, garantisce vari bonus, come giochi mensili, l'accesso a cataloghi regolarmente aggiornati, il gioco online, sconti esclusivi e non solo. Uno dei vantaggi meno pubblicizzati però è l'accesso a una serie di pacchetti esclusivi completamente gratuiti legati ai giochi di punta del momento, come da esempio Call of Duty.

In questo momento è possibile reclamare il Pacchetto Combattimento 5 (Elysium) per Call of Duty Warzone e Call of Duty Modern Warfare 3.