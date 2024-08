Nightingale riceverà presto un aggiornamento che lo rivoluzionerà e risolverà vari problemi

In linea di massima, il CEO Aaryn Flynn e l'art director Neil Thompson riconfermano di non essere soddisfatti dello stato attuale del gioco , ma di avere varie idee per migliorarlo. Inoltre, sono ottimisti sui progressi in corso.

Il team di Nightingale ha pubblicato un nuovo video di aggiornamento sullo stato dei lavori del gioco, spiegando cosa possiamo aspettarci per l'update previsto per la fine dell'estate .

I dettagli dell'aggiornamento di Nightingale

"Va detto che non siamo soddisfatti della situazione in cui si trova il gioco, non siamo soddisfatti del sentimento generale, non siamo soddisfatti del numero di giocatori", afferma Flynn nel recente aggiornamento pubblicato su YouTube.

Uno dei problemi più importanti su cui il team si sta concentrando in questo momento è il miglioramento dei Reami. Questi portali transdimensionali sono il grande punto di forza del gioco, ma non sono all'altezza. Thompson dice: "Sei un Realmwalker, penso che una grossa parte del lavoro che stiamo portando avanti sia per mantenere questa promessa, la promessa di avventura, sia avere più da fare all'interno dei Reami per renderli più coinvolgenti, più contenuti all'interno di essi, più unici. Queste cose sono molto importanti per noi".

"Abbiamo sentito dire a gran voce che i Reami a volte possono sembrare un po' troppo uguali e ripetitivi", osserva Flynn. "Abbiamo dedicato molti sforzi a pensare a come migliorare questo aspetto", aggiunge Thompson "e abbiamo apportato alcune modifiche per renderlo un po' più tradizionale dal punto di vista strutturale, ma anche eccitante".

Un'altra nota chiave è la progressione. "Un modo importante in cui vogliamo migliorare [Nightingale] è quello di dare più struttura all'esperienza", continua Flynn. "Intendo dire che il giocatore ha la sensazione di progredire e di capire meglio cosa può fare". Questo significa anche che l'esplorazione sarà un po' più direzionata e meno aperta rispetto al lancio.

Si parla poi del fatto che a livello tecnico Nightingale non è ancora perfetto, in quanto non si possono creare strutture grandi quanto quelle di altri giochi simili. Il rifacimento previsto dovrebbe permettere di aumentare il numero di pezzi che è possibile utilizzare nelle strutture, così da essere più creativi.

Speriamo sia la volta buona, visto che ad aprile il team aveva parlando con Epic Games per superare dei limiti tecnici e già a marzo si era dichiarato insoddisfatto e già aveva promesso miglioramenti.