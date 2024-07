PlayStation Plus: annunciati i giochi “gratuiti” di agosto per PS4 e PS5, scopriamo quali sono

Come previsto, oggi Sony ha svelato la line-up di giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di agosto , che saranno disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ai livelli Essential, Extra e Premium. Bando alle ciance, scopriamo subito quali sono:

Scopriamo i giochi di agosto del PlayStation Plus

I nuovi giochi del PlayStation Plus del mese prossimo saranno disponibili per il download a partire dalla mattina (dopo l'aggiornamento del PlayStation Store che avviene intorno alle 10 - 11:00) del primo martedì del mese prossimo, ovvero il 6 agosto. Se ancora non lo avete fatto, quindi, avete ancora pochi giorni per riscattare i titoli offerti dal servizio a luglio. Facciamo una panoramica delle novità in arrivo.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è un action adventure in cui gli utenti possono rivivere da soli o in compagnia di altri giocatori tutti e nove i film di Guerre Stellari, con avventure ricche di divertimento e il classico umorismo dei videogiochi LEGO. È possibile impersonare centinaia di personaggi differenti e guidare numerosi veicoli terrestri e spaziali. Se ne volete sapere di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Five Nights at Freddy's: Security Breach è il decimo capitolo della celebre serie survival horror. Nel titolo impersoniamo Gregory, un ragazzo intrappolato di notte all'interno del Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Anche questa volta dovremo sopravvivere a degli animatronici assetati di sangue che vogliono ucciderci, ma avremo l'aiuto di un alleato impensabile: Freddy Fazbear.

Una scena da LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Ender Lilies: Quietus of the Knights è un action GDR a scorrimento di stampo dark fantasy. Il gioco ci porta nel regno di Finis, un luogo tragico e stupendo allo stesso tempo, devastato da una maledizione che trasforma gli esseri viventi in non morti. Noi vestiamo i panni di Lily, una ragazza che si risveglia in una chiesa e dovrà svelare i segreti di questo mondo decaduto. Tuttavia non può combattere solo con le sue forze e per questo deve purificare e reclutare gli spiriti dei cavalieri caduti in battaglia per difendersi.

Che ne pensate dei giochi del PlayStation Plus di agosto? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.