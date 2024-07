PlayStation Plus, i giochi di luglio: Borderlands 3, Among Us e NHL 24

Non abbiamo dubbi, stavolta: l'aggiornamento di PlayStation Plus di luglio farà discutere a causa del valore effettivo dei tre giochi selezionati per l'occasione da Sony, che risultano piuttosto datati (Borderlands 3 è uscito quattro anni fa, Among Us risale al 2018) oppure esercitano ben poche attrattive presso gli utenti italiani (vedi NHL 24).

Mentre si fanno sempre più insistenti i rumor relativi all'annuncio del quarto capitolo della serie , anche per via del film che arriverà nelle sale cinematografiche fra poche settimane, ecco che Borderlands 3 fa il proprio debutto a luglio nella line-up di PlayStation Plus dedicata a tutti i livelli di abbonamento, dunque a partire dal tier Essential.

Among Us

Se è vero che Borderlands 3 non ha bisogno di presentazioni, cosa dire di Among Us? Più che un semplice blockbuster, il multiplayer asimmetrico di Inner Sloth è diventato negli anni un vero e proprio fenomeno di costume, arrivando a totalizzare qualcosa come 500 milioni di giocatori mensili nel suo periodo di maggior splendore, e continuando a macinare numeri mostruosi grazie a un solidissimo supporto post-lancio.

Un tradizionale colpo di scena di Among Us

Con una serie animata in arrivo a breve, la popolarità del gioco è nuovamente schizzata alle stelle e Sony ha colto la palla al balzo per portarlo nel catalogo di PlayStation Plus, cercando di proporre questa esperienza ai pochi utenti che ancora non la conoscevano e che si troveranno coinvolti in entusiasmanti partite in cui scoprire chi è il traditore o impersonarlo in prima persona e boicottare il lavoro dei loro compagni. Avete letto la nostra recensione di Among Us?