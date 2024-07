American McGee ribadisce il suo supporto per il nuovo gioco di Alice e confida nei fan

La serie Alice sembra poter contare ancora su una notevole quantità di appassionati, e a questi si è rivolto l'autore American McGee, ribadendo di fatto il suo supporto per lo sviluppo di un nuovo gioco, ovvero Alice Asylum, e spiegando di aver tutto quello che era nelle sue possibilità per poter progettare il seguito, confidando anche nel fatto che, grazie ai fan, potrebbe esserci sempre la speranza di un recupero della serie.

A dire il vero, non è nulla di nuovo, ma American McGee è tornato sull'argomento stimolato da un recente articolo di IGN che parla proprio dell'eredità di Alice e di come la serie continui a ispirare i fan anche in vari video su Tiktok, nonostante EA abbia messo la parola fine sul franchise.

American McGee parte proprio dal titolo dell'articolo, che parla di "dipartita dell'autore", per rispondere simpaticamente a tono, dicendo che il clickbait è apprezzabile ma lui si sente ancora in gran forma, ma poi affronta più seriamente la questione.