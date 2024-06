La serie animata di Among Us è stata presentata con un trailer al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest abbiamo potuto vedere il primo trailer della serie animata di Among Us, attualmente in lavorazione presso i CBS Studios. Frutto di una collaborazione con Innersloth, il progetto verrà diretto da Owen Dennis.

Le premesse sono in pratica le stesse del gioco: "Alcuni membri dell'equipaggio sono stati sostituiti da un alieno mutaforma intenzionato a creare confusione, sabotare la nave e uccidere tutti. Elimina l'Impostore o cadrai vittima dei suoi malvagi piani."

A occuparsi dell'animazione sarà Titmouse, mentre non è dato sapere per il momento su quale piattaforma streaming verrà trasmesso lo show: i produttori sono impegnati in diverse trattative e un annuncio arriverà quanto prima.