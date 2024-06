Summer Game Fest 2024, tutti i giochi e gli annunci della conferenza

Si tratta di una presentazione sempre più lunga e gargantuesca che però, per un motivo o per un altro non è mai stata in grado di convincere fino in fondo. Sarà riuscita la Summer Game Fest 2024 a convincere anche i più scettici?

La Summer Game Fest è ormai un appuntamento imprescondibile all'interno delle estati dei videogiochi , soprattutto da quando l'E3 non esiste più. Geoff Keighley è stato bravo a capitalizzare il vuoto lasciato dalla fiera di Los Angeles, raccogliendo intorno a sé tutti coloro che non hanno la possibilità di finire all'interno degli show di Sony, Microsoft e Nintendo.

La conferenza passo dopo passo

Ad aprire le danze, come da tradizione, Geoff Keighley in persona, ovviamente super eccitato e felice di presentare questo evento anche quest'anno. Un evento che quest'anno affiancherà i nuovi giochi dei marchi più famosi a progetti creati da una singola persona.

LEGO Horizon

Si parte subito fortissimo con LEGO Horizon, la versione a mattoncini della celebre avventura di Guerrilla. Si tratta di un action isometrico in stile LEGO, ma con protagonista Aloy e il suo universo. Quindi ci saranno dinosauri robotici, foreste da esplorare, ma anche il classico umorismo LEGO, oltre che tanta azione. LEGO Horizon Adventures arriverà anche su PC e Nintendo Switch in futuro.

No More Room in Hell 2

Il primo No More Room in Hell

Torn Banner Studios porta alla Summer Game Fest un gioco multiplayer da 8 giocatori ambientato in un universo distopico ricco di non morti. I sopravvissuti, molto simili a quelli visti in Left4Dead, dovranno farsi strada in livelli pieni zeppi di non morti, con il pericolo della permadeath sempre in agguato. No More Room in Hell 2 uscirà ad Halloween.

Harry Potter Campioni di Quidditch

Arriva il turno del mondo di Harry Potter e del suo sport preferito: il quidditch. Il nuovo gioco farà quello che Hogwarts Legacy non è riuscito a fare, ovvero mettere in piedi un'esperienza nella quale potremo inforcare una scopa e schivare bolidi mentre cerchiamo un boccino. Harry Potter Campioni di Quidditch arriverà il 3 settembre su PC e console.

Cuffbust

Si passa ad un folle gioco cooperativo dove saremo dei topi impiegati in rocambolesche fughe. Lo stile colorato non impedisce all'avventura di essere piuttosto complessa e adrenalinica, visto che ci sarà davvero poco tempo per poter raggiungere i mezzi coi quai scappare. Cuffbust, questo il nome del gioco, è stato sviluppato da una sola persona.

Star Wars Outlaws

È il turno di Star Wars Outlaws e di una sequenza di gioco inedita. La nuova avventura nella galassia lontana lontana sembra sempre più ambiziosa e rifinita, con inseguimenti a bordo di veicoli, combattimenti a piedi o a bordo di navi e tanto altro. Star Wars Outlaws arriverà il 30 agosto.

Neva

I creatori di GRIS hanno portato alla Summer Game Fest un gioco in 2D dalla grafica davvero deliziosa, fatta da animazioni curatissime e scelte cromatiche eccezionali. Non mancheranno combattimenti e momenti narrativi, accompagnati da una colonna sonora che promette di essere evocativa. Neva è un prodotto da seguire.

Sid Meier's Civilization 7

Il ritmo della presentazione è forsennato e parte il filmato di una nuova premiere, ovvero il nuovo Civilization. Come sempre si tratterà di portare una civiltà dalla preistoria al futuro, guidando il popolo attraverso le ere, le guerre e le scoperte tecnologiche. Sid Meier's Civilization 7 arriverà nel 2025 su PC e console. A presentare il gioco è comparso il leggendario creatore che ha promesso novità per la fine dell'estate.

Black Mith Wukong

Cambio completo di atmosfere e stile con Wukong, lo spettacolare action basato sulla leggenda del ragazzo scimmia. Nonostante Black Mith Wukong sia in uscita il 20 agosto, gli sviluppatori hanno scelto di presentare un filmato in computer grafica, bellissimo, ma incapace di sottolineare tutte le qualità di questo prodotto.

Metaphor: ReFantazio

Dopo un po' di pubblicità arriva il momento di Metaphor: ReFantazio con il creatore di Persona 3-4-5 Katsura Hashino e Shigenori Soejima sul palco. Metaphor: ReFantazio sarà un gioco di ruolo nel quale si controlleranno gli Archetipi, una rappresentazione delle proprie paure. Saranno oltre 40 gli archetipi presenti nel gioco. Il team sta lavorando per rendere il gioco più accessibile possibile, pur mantenendo tutte le qualità che hanno reso la serie Persona così acclamata.

Batman Arkham Shadow

Batman Arkham Shadow è la nuova avventura del cavaliere oscuro pensata in esclusiva per la VR. Lo story trailer, sulle note di Bullet With Butterfly Wings, presenta la Gotham devastata dall'ennesimo cattivo, con l'uomo Pipistrello che si metterà in moto per catturarlo.

Fatal Fury arriva in Street Fighter 6

Fatal Fury torna in auge con alcuni dei suoi combattenti leggendari che arrivano come DLC direttamente in Street Fighter 6.

Tears of Metal

Gli scozzesi si sono ribellati in Tears of Metal, un gestionale/gioco di ruolo/action nel quale dovrete affrontare orde di nemici. Lo stile sembra essere interessante, così come il livello di questo roguelike coop.

Dragon Ball Sparking Zero

Dragon Ball Sparking Zero si mostra con uno spettacolare trailer che mostra i fantastici combattenti Z scontrarsi in questo picchiaduro in arrivo l'11 ottobre.

Dealta Force Hawk Ops

Si passa ad uno sparatutto in prima persona a squadre tattico. Nel gioco si incontreranno le situazioni più disparate. Delta Force Hawk Ops riprenderà anche delle scene dal film Black Hawk Dawn.

Fatal Fury City of the Wolves

Fatal Fury: City of the Wolves è il nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro di SNK. Torneranno vecchi combattenti, così come nuove leggende e situazioni un po' differenti rispetto a quanto abituati in passato.

Power Rangers Rita Rewind Revenge

Dopo un po' di pubblicità varie, arriva la world premiere del nuovo gioco sui Power Rangers, basato sulle serie e lo stile del passato. Lo si capisce sia dalla sigla classica, sia dal gameplay, che è quello di un picchiaduro a scorrimento cooperativo nel quale controllare i combattenti colorati e affrontare i coloro iconici avversari.

Deer & Boy

Dai colorati Power Ranger si passa ad un'avventura narrativa di grande atmosfera nella quale si vedono un ragazzo e il suo cucciolo affrontare diverse avversità. Deer & Boy è stato creato da un team di 8 persone durante la pandemia.

Kingdom Come Deliverance 2

Kingdom Come Deliverance 2 è arrivato alla Summer Game Fest col suo carisma. Si tratta nuovamente di un gioco di ruolo a mondo aperto ambientato nella Boemia del medioevo. Un tempo molto diverso da quello imbalsamato degli epic fantasy, ma ricco di parolacce situazioni estremi e combattimenti all'arma bianca. Il gioco uscirà nel 2024.

Slitterhead

Dopo averlo annunciato per sbaglio questo pomeriggio, Bokeh Studio presenta ufficialmente il nuovo videogioco del creatore di Silent Hill. Si tratta di un gioco nel quale possedere le persone che si incontrano e trasformarle in possenti guerrieri per combattere mostruosità varie, in un mare di sangue e arti tagliati.

Killer Bean

Si passa ad un mondo popolato da patate parlanti che si atteggiando da spie e gangster. Il tutto per dare vita ad una parodia dei generi più conosciuti: si tratta di Killer Bean.

Cairn

Cairn è un gioco pensato per superare i limiti, intenso, realistico, che prova a replicare la sida che si prova a scalare una montagna.

Wanderstop

Annapurna porta un nuovo gioco nel quale bisogna creare il proprio Tea Shop. Per farlo non basta servire tisane, ma anche far crescere le proprie piante, pulire e interagire con le altre persone. Poi ad un certo punto, quando tutto sembra andare storto arriva un personaggio a fermare i pensieri della protagonista. Wanderstop è il nuovo gioco dei creatori di The Stanley Parable.

Unknown 9 Awakening

Si passa ad un action in terza persona nel quale si passa a possedere diverse persone per proseguire nell'avventura. Si tratta di Unknown 9 Awakening.

Enotria The Last Song

Enotria The Last Song si mostra con un nuovo spettacolare trailer ce racconta un combattimento e come il protagonista entra in possesso di una nuova maschera per ingannare gli altri.

The First Descendant

Accompagnato da una musica evocativa, The First Descendant mostra spezzoni di gameplay con altri di storia. Si tratta di un action shooter piuttosto spettacolare, basato sul movimento, nel quale non mancano momenti narrativi importanti. Il gioco uscirà il 2 luglio su PC, Xbox e PlayStation.

Outersloth

Innersloth, lo studio che ha creato Among Us, ha presentato il suo incubatore di nuovi progetti. Un metodo per restituire qualcosa alla comunità dopo aver ricevuto molto. Il loro gioco, infatti, è diventato un successo incredibile, tanto da diventare presto anche uno show TV.

Sonic Shadows Generations

Mentre ci si avvia verso la conclusione compare Sonic Shadows Generations, il nuovo capitolo della celebre mascotte di SEGA in arrivo il 22 dicembre.

Dune Awakening

Dune Awakening ha presentato la catena degli eventi che definirà la narrativa dell'MMO di Funcom nei prossimi mesi. Cosa succederebbe se Paul Atreides non fosse mai nato?

Battle Aces

Battle Aces è invece un RTS per tutti. Si tratta di un gioco esercito contro esercito piuttosto classico e basato sull'azione e che, stando allo sviluppatore, promette infinite possibilità strategiche. Battle Aces sarà in beta presto.

The Finals

La stagione 3 di The Finals arriva sul palco della Summer Game Fest, portando le katane e gli archi del Giappone medioevale in questo frenetico sparatutto in prima persona.

Alan Wake 2

È il turno di Alan Wake 2. Sam Lake è salito sul palco ad annunciare che il gioco finalmente sarà disponibile in versione fisica a partire da questo autunno. Inoltre ha portato Night Springs, il primo DLC del gioco, che porterà il giocatore in un universo nel quale vi chiederete "what if". Il DLC, oltretutto, sarà pubblicato domani.

New World

C'è spazio anche per New World, l'ambizioso MMO di Amazon che sta facendo un po' fatica ad imporsi in un mercato saturo. Aeternum, la prossima grande espansione, arriverà il 15 ottobre su PC e console.

Honkai StarRail

Honkai Rail ha portato la nuova spedizione, ricca come sempre di personaggi nuovi, nuove avventure e nuovi modi per spingere il giocatore a passare del tempo sui server e, potenzialmente, fare nuovi acquisti.

Dark and Darker

Dark and Darker è un gioco di ruolo in prima persona nel quale si esplorano angusti dungeon pieni zeppi di nemici alla ricerca di tesori sempre più preziosi. Protetti, però, da nemici sempre più insidiosi.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess aveva stupito qualche mese fa per il suo strano gameplay e per la grafica colorata. Alla Summer Game Fest scopriamo che uscirà il 19 luglio.

Hyper Light Breaker

Hyper Light Breaker mostra il suo gameplay cooperativo sempre ambientato nell'universo di Hyper Light.

Skate

Skate finalmente si mostra grazie a un trailer di gameplay nel quale si possono vedere diversi giocatori esplorare una città, ovviamente a bordo del proprio Skate. Tutto sembra essere al suo posto, per questo atteso ritorno.

Palworld

La nuova isola di Palworld arriva alla Summer Game Fest e con lei nuovi Pal, server dedicati Xbox, nuovi raid, l'Arena, nuove fazioni e boss. Il tutto arriverà il 27 giungo.



Valorant

Valorant arriva su console

Riot Games ha annunciato che Valorant, il giocatissimo sparatutto in prima persona tattico, arriverà finalmente su Xbox Series X|S e PlayStation 5 molto presto. Il gioco sarà il limited beta a partire dal 14 giugno.

Monster Hunter Wilds

Ryota Sugimoto è salito sul palco per presentare alcune novità legate a Monster Hunter Wilds, il nuovo episodio della serie di Capcom in arrivo su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Il gioco sarà crossplatform, una cosa che consentirà di giocare coi propri amici indipendentemente dalla piattaforma. Alla Gamescom sarà presentato un nuovo trailer del gioco e sarà pubblicata una prima demo. Il gioco arriverà nel 2025.

Phantom Blade 0

Phantom Blade 0

Phantom Blade 0 è l'ultimo gioco dello show. È stato presentato pochi giochi fa durante lo State of Play, ma adesso si mostra con un trailer più lungo e dettagliato nel quale si vede meglio il sistema di combattimento e si intuisce qualcosa della storia.