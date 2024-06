Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind annunciato con un trailer, per i nostalgici dei 16-bit

Nel gioco, il gruppo di eroi trasformabili si ritrova ad affrontare ancora una volta Rita, un villain storico della serie, che in questo caso si rilancia con una nuova incarnazione robotica in grado di sconvolgere il pianeta, richiedendo l'intervento dei Power Rangers al completo.

Digital Eclipse ha annunciato con un trailer Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind , un nuovo gioco d'azione incentrato sulla celebre serie che sembra veramente uscito da un sogno per gli appassionati di 16-bit , visto che riprende lo stile dell'epoca potenziandolo con tecnologia moderna.

Un gioco d'azione d'altri tempi

Il trailer mostra diverse scene del gameplay e sembra decisamente interessante.

In Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind ci troviamo ad affrontare diverse situazioni, che portano anche a cambi di inquadratura e impostazione generale del gameplay.

Si passa dal classico picchiaduro a scorrimento come base ad altre situazioni, in una sorta di multi-evento spettacolare tutto fatto in pixel ed effetti speciali, con innesti tra 2D e 3D che sembrano particolarmente ben fatti.

Oltre a controllare i Power Rangers nella loro configurazione di combattenti nelle tute classiche, è possibile anche richiamare i Dinozord e controllare i robot da combattimento, fino a unirsi nel Megazord per prendere parte a scontri con nemici giganteschi.

Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind potrà essere giocato offline e online, con la possibilità del multiplayer fino a 5 giocatori, il tutto in arrivo su PC e probabilmente anche su console.