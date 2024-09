Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind è pura nostalgia per i fan

Per realizzare un gioco che facesse impazzire i fan dei Power Rangers, pochi sviluppatori erano più adatti di Digital Eclipse. Fondato nei primi anni '90, qualche mese prima del boom dei Rangers negli Stati Uniti, lo studio californiano si è distinto negli ultimi anni per le sue eccellenti raccolte di retrogame come The Making of Karateka e Atari 50. Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind è però un gioco nuovo, un progetto diverso rispetto alle recenti rimasterizzazioni e ai documentari-interattivi del team, ma ne condivide la stessa e identica attenzione e cura, una ricerca appassionata per fare in modo che tutto sembri autentico e rispettoso nei confronti del materiale originale e dei suoi fan.

Go Go Power Rangers!

Di base, Power Rangers: Rita's Rewind è quello che è stato Shredder's Revenge per le Tartarughe Ninja: un beat'em up che si rifà ai classici arcade delle sale giochi, andando a titillare la nostalgia dei fan con i personaggi e gli eroi più famosi. L'ideale, anche in questo caso, è giocarlo in compagnia di qualche amico, fino a un massimo di cinque giocatori: si può infatti scegliere tra i cinque Ranger del cast originale ("Rosso e giallo più, rosa, nero e blu", cantavano i non più giovani) e anche se all'appello manca all'inizio Tommy, è veramente improbabile che il Power Ranger Verde non comparirà nel gioco, magari come personaggio sbloccabile.

Power Rangers: Rita's Rewind sarà giocabile fino a cinque giocatori contemporaneamente. Pensate il caos!

La premessa è banale, ma dopotutto la narrativa non è mai stata il pezzo forte dei Power Rangers: la storia vede una versione robotica di Rita tornare nel passato, allearsi con la Rita Repulsa originale e fare un casino con le linee temporali allo scopo di sconfiggere i Rangers una volta per tutte. Ora, i fan sanno bene che l'espediente dei portali temporali è stato usato in diverse occasioni nella serie per creare situazioni assurde e momenti di puro fan service, e Rita's Rewind non fa differenza.

Livello dopo livello si incontreranno alcuni dei nemici e degli eroi che hanno segnato la storia dei Power Rangers, a partire ovviamente dalla primissima e iconica stagione: ci saranno Zordon e Alpha-5 a supporto dei Ranger, oltre agli sgherri di Rita, come Goldar, Squatt e Baboo; ma soprattutto si affronteranno eserciti di Putties di vario tipo, carne da macello esattamente come nella serie TV. Non è chiaro se e quanto il gioco si spingerà oltre i personaggi delle prime stagioni: né il trailer né la demo provata suggeriscono la presenza dei Ranger e dei nemici apparsi dopo il primo quintetto (fatta eccezione per un certo personaggio in verde), preferendo invece focalizzarsi su quelli che sono rimasti gli eroi, gli antagonisti e gli Zord più iconici.

Chi da bambino è cresciuto con "quei" Power Rangers noterà una sfilza infinita di riferimenti e omaggi. La classica freccia "GO", che nei beat'em up indica al giocatore che si può proseguire, qui è sostituita da "GO GO!", in riferimento al motto "Go Go Power Rangers!". Quando i Ranger combattono si esibiscono in capriole e mosse inutilmente acrobatici, e anche le animazioni di attesa riprendono esattamente le loro tipiche pose originali. Quando i Putties vengono sconfitti fanno lo stesso verso, così come i Rangers che esclamano e urlano a ogni calcio e pugno. Mancano purtroppo i temi musicali originali, anche se Digital Eclipse si è sforzata di inserire musiche che ne riprendessero le sonorità al meglio possibile.