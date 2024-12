Power Rangers: Rita's Rewind, la recensione del picchiaduro a scorrimento

Quello dei Power Rangers è un fenomeno culturale che ha toccato l'Italia solo temporaneamente - senza imporsi in modo duraturo com'è accaduto con certi anime, per esempio - ma che si è ritagliato un'importante fetta di pubblico. In altri paesi il marchio va più forte, senza scomodare la terra di origine in cui vengono sfornate le più improbabili serie annuali, perciò ogni volta che uno sviluppatore di videogiochi ci mette mano si teme il peggio e solo pochi titoli, come Battle for the Grid, sono riusciti a convincere i fan.

Nei panni dei Power Ranger dovremo eliminare orde su orde di Putty

Il team Digital Eclipse, che con le operazioni nostalgia si è sempre distinto bene, ha avuto il compito di trasformare la primissima serie cult in un picchiaduro a scorrimento, genere poco rappresentato ma in cui la concorrenza agguerrita di gioiellini come Scott Pilgrim, Streets of Rage 4 e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - cui peraltro Rita's Rewind fa il verso già nel sottotitolo - può diventare problematica. E vi diciamo subito che il titolo Digital Eclipse, purtroppo, non è allo stesso livello.

L'idea di giustificare il picchiaduro con il viaggio nel tempo di una Rita Repulsa robotica, che torna agli anni 90 per aiutare la sua controparte originale a sconfiggere i Power Rangers dell'epoca, funziona molto bene perché offre anche ai fan la possibilità di rivisitare alcuni momenti iconici della serie TV con qualche sottile differenza, stabilendo un impianto narrativo citazionistico molto efficace. Naturalmente è una componente secondaria, rappresentata attraverso dialoghi simpatici e poco invadenti tra una missione e l'altra, soprattutto nel bar in cui è possibile interagire coi vari comprimari, spesso dopo averli trovati e salvati nei diversi stage.

Rita's Rewind non è solo un picchiaduro ma mischia vari generi, compreso lo sparatutto

A questo proposito, bisogna dire che Digital Eclipse si è sbizzarrito con una varietà situazionale di tutto rispetto: i livelli sono quindici in totale, spesso divisi in fasi che però non si limitano al genere del picchiaduro a scorrimento tradizionale - quello in cui ci si sposta da sinistra a destra sterminando i nemici fino alla fine dello stage - ma sforano anche nel campo degli sparatutto, specialmente nelle sequenze a bordo dei Dinozord che lo sviluppatore californiano ha realizzato ispirandosi a titoli in proto 3D tipo Space Harrier. Sono probabilmente i momenti più spettacolari del gioco, che umiliano le boss fight a bordo del gigantesco Megazord, forse troppo semplicistiche e legnose per rappresentare il climax di certi livelli.

Digital Eclipse ha però azzeccato al 100% lo stile grafico in 2D, che richiama più di altri titoli i picchiaduro a scorrimento a 16-bit, senza risparmiarsi sui dettagli in ogni scenario o sprite bidimensionale. Rita's Rewind non ha forse l'eleganza di uno Shredder's Revenge ma è strapieno di omaggi alla serie TV che faranno la gioia dei fan di lunga data, specialmente nelle boss fight contro i nemici più famosi dei Power Rangers. È inoltre un titolo impeccabile nella fluidità anche quando si gioca in compagnia, visto che supporta il multiplayer locale, trasformando lo schermo di Nintendo Switch in un'allegra ma comprensibilissima bolgia 2D sulle note di una colonna sonora familiare e coinvolgente. Non mancano, ovviamente, vari filtri per adattare l'esperienza al vostro personalissimo livello di nostalgia.