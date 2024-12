Vegeta di Dragon Ball arriva in Marvel Rivals grazie a una mod

Con l'apertura dei server di Marvel Rivals come da prassi i modder si sono messi al lavoro per realizzare del mod per la versione PC, alcune di utilità e altre per introdurre elementi divertenti nell'ero shooter free-to-play di NetEase Games. Tra di loro c'è anche Leonaura, che ha ha realizzato una mod che trasforma Iron Man in Vegeta di Dragon Ball.

Considerando la capacità di volare e le abilità a base di raggi laser di Tony Stark, questa sorta di skin basata sul principe dei Saiyan risulta piuttosto azzeccata, anche se chiaramente non tutte le movenze sono curatissime. Ma non è finita qui: se a questa mod aggiugiamo il voice pack realizzato da MrM0dz che sostiuisce le battute di Iron Man con quelle del doppiatore americano di Vegeta (Christopher Sabat) tramite l'IA, otteniamo un crossover quasi perfetto, come possiamo vedere nel filmato esemplificativo che trovate qui sotto.