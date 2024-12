Marvel Rivals starrebe usando dei bot per farvi sentire abili e farvi divertire, se iniziate a perdere troppo

Marvel Rivals è uno dei più recenti grandi successi nel mondo degli sparatutto online free to play. L'opera ha radunato tanto pubblico e in molti si stanno divertendo. Secondo un utente, però, c'è una cosa strana che accade nell'hero shooter, senza che sia stata svelata al pubblico.

I dettagli del report sui bot di Marvel Rivals

Il nuovo report proviene dal membro della comunità, ciaranxy, che ha raccolto dati dopo una settimana di gioco e ha osservato quanto segue:

I bot appaiono solo in Partita veloce e non in Competizione.

Dopo due sconfitte consecutive, le probabilità di essere inseriti in una lobby di bot in Partita veloce sono molto alte.

Se si viene inseriti in una lobby bot, ci saranno 4 compagni di squadra umani + 2 compagni di squadra bot VS 6 avversari bot.

L'uscita da queste lobby bot sarà penalizzata.

Tutti i bot sono di livello account 1.

Tutti i profili bot sono categorizzati come "restricted access" (al contrario della terminologia "limited access" per i profili umani).

Secondo ciaranxy, i bot servono per far sì che i giocatori non smettano di giocare, perché gli fanno credere di essere più bravi di quel che sono. Ovviamente è importante tenere i giocatori all'interno di Marvel Rivals, perché questo renderà più probabile che spendano soldi. Infine, solo nel caso in cui la community trovi la cosa veramente scorretta l'editore deciderà di cambiare le cose. Ovviamente questo è solo un report, non informazioni ufficiali, quindi dovremo attendere una conferma o una smentita da parte dell'editore.

Segnaliamo infine che Marvel Rivals ha superato un nuovo record di giocatori e fa un regalo a tutti: ecco come sbloccarlo.