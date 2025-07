La collaborazione tra Digital Eclipse e Nightdive Studios andrà oltre Power Rangers: Rita's Rewind

Progetti futuri

In futuro collaboreranno ancora, come svelato in un'intervista concessa alla rivista Edge da Stephen Frost, l'Head of Production di Digital Eclipse. Precisamente, Frost ha detto che dobbiamo aspettarci una collaborazione ancora più stretta.

Frost ha svelato che Digital Eclipse e Nightdive si parlano "regolarmente" e che, con il passare del tempo e man mano che la prima inizierà inevitabilmente ad affrontare giochi basati sul 3D, il legame è destinato a diventare ancora più forte: "Man mano che inizieremo a muoverci verso lo spazio 3D delle piattaforme più recenti, penso che si vedrà in modo intrinseco e organico una contaminazione molto maggiore tra i nostri due gruppi. Posso immaginare in futuro alcuni potenziali progetti in cui lavoreremo entrambi insieme."

Digital Eclipse sta attualmente lavorando a una raccolta di Mortal Kombat e una di Golden Tee, mentre Nightdive ha appena lanciato System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.