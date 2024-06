The First Descendant ha una data d'uscita ufficiale e un nuovo trailer

L'MMO The First Descendant ha una data d'uscita ufficiale : il 2 luglio 2024. È stata svelata con un nuovo trailer , pubblicato in occasione del Summer Game Fest 2024, che potete vedere qui di seguito. Buone notizie per tutti quelli che stanno aspettando questo nuovo e chiacchieratissimo MMO.

Tanta computer grafica

Il trailer mostra sequenze descrittive del mondo di gioco, per far vedere le spettacolari ambientazioni create dagli sviluppatori di questo MMO davvero dinamico. Di gameplay si è visto in realtà poco o nulla, considerando che è formato essenzialmente da sequenze filmate, ma ha fatto comunque un certo effetto e mostrato ancora una volta la potenza dell'Unreal Engine 5, il motore con cui è stato sviluppato.

In The First Descendant il giocatore indossa i panni di un Discendente a cui viene affidata la missione di combattere contro gli invasori per la sopravvivenza degli umani e per proteggere il continente di Ingris. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The First Descendant sarà giocabile su PC, Xbox Series X, PS5, PS4 e Xbox One.