Unknown 9 Awakening si mostra con un trailer al Summer Game Fest: è il gioco con Anya Chalotra di The Witcher

Durante il Summer Game Fest 2024 è stato mostrato il trailer di Unknown 9 Awakening , il nuovo gioco di Bandai Namco con protagonista Anya Chalotra, l'attrice nota negli ultimi anni per il ruolo di Yennefer in The Witcher.

Il trailer di Unknown 9 Awakening

Questo gioco ci porta in un viaggio alla scoperta di qualcosa di perduto legato a una dimensione che non riusciamo a comprendere: il Rovescio. La nostra protagonista è in grado di accedervi ma il suo poter non passa inosservato e iniziano a darle la caccia. Queste capacità possono però alterare il corso della storia umana.

Unknown 9: Awakening non sarà l'unico prodotto della saga. I creatori hanno pensato il gioco per far parte di un universo narrativo esteso.