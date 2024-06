Il nuovo trailer di Kingdom Come Deliverance 2 ci mostra vita, amori e avventure di Henry

Kingdom Come Deliverance 2 è stato presentato al Summer Game Fest 2024 con un nuovo trailer, che ha mostrato del gameplay inedito del gioco . Si tratta di un gioco molto atteso, che segue una delle esperienze più significative della passata generazione. Riuscirà a eguagliarla? Da quello che si è visto, le prospettive in tal senso sono ottime.

Vita, amore e morte

Il trailer si è concentrato sull'ambientazione e su come sia stato curato il mondo di gioco in ogni dettaglio, tra attività quotidiane, avventure amorose (c'è anche una scena di sesso), combattimenti e tanti particolari che fanno ben capire come Warhorse Studios abbia espanso in ogni possibile direzione l'esperienza originale. Guardatelo perché ne vale la pena.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Kingdom Come Deliverance 2 uscirà nel corso del 2024 su PC, Xbox Series X/S e PS5. Non ha ancora una data d'uscita ben definita, ma non dovrebbe mancare molto all'annuncio relativo.