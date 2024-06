Vediamo il trailer gameplay e la data di uscita di Slitterhead, l'horror del creatore di Silent Hill

Bokeh Game Studio ha presentato (per sbaglio in anticipo) il nuovo trailer di Slitterhead: lo ha poi rimosso, ma non prima che fosse possibile salvarlo e vedere tutti i dettagli.

Si tratta di un filmato di gameplay che svela anche la data di uscita di questo horror: l'8 novembre 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ricordiamo che Slitterhead è il nuovo gioco del team del creatore di Silent Hill.