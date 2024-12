The First Descendant ha la Stagione 2 in arrivo: vediamo Battle Pass e oggetti cosmetici in un nuovo trailer

Alcuni elementi sbloccabili all'interno di questa stagione possono essere visti nel trailer riportato qui sotto, mentre vi ricordiamo i due nuovi personaggi giocabili annunciati già con il video precedente pubblicato il mese scorso, e l'arrivo anche della fisica per i seni attraverso un update (molto) specifico, a grande richiesta.

The First Descendant sta per far partire la sua Stagione 2 , che sarà disponibile a partire da domani, 5 dicembre, e intanto possiamo vederne Battle Pass e oggetti cosmetici previsti in questa sessione all'interno di un nuovo trailer.

Nuovi costumi e altro

Tra i nuovi oggetti ci sono l'arma Voltia e la Voltia Skin e vari costumi che vanno a cambiare il look di alcuni personaggi, in particolare per quanto riguarda il cast femminile.

Tra questi vengono mostrati il costume Liberated Ocean per Valby, Sterile Land di Sharen, Echo per Freyna e i costumi Winter Fairy a tema natalizio per le varie combattenti.

Verranno inoltre inseriti nuovi companion sbloccabili, nuovi emote da utilizzare anche in gruppo e vari altri elementi di gioco che arriveranno con questa Stagione 2 ormai in partenza, che dovrebbe essere disponibile da domani alle ore 15:00 italiane.