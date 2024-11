The First Descendant cede: inserirà la fisica per i seni dei personaggi, dopo tante richieste

Ogni videogioco sceglie i propri punti di forza, quegli elementi sui quali deve puntare. Alle volte è la trama, alle volte è una meccanica di gameplay specifica, alle volte è un mix unico. Alle volte è il fan service. Certo, un gioco che punta solo sul fan service non avrà vita lunga e The First Descendant lo sa bene, visto che non ha lavorato unicamente sulla bellezza dei suoi personaggi.

Al tempo stesso, è innegabile che il gioco coreano abbia fatto in modo di attirare gli sguardi dei giocatori e delle giocatrici con personaggi attraenti. Siamo quindi profondamente stupiti dal fatto che l'opera solo ora sta considerando di aggiungere la fisica per i movimenti ballonzolanti o, detto in modo più semplice, la "jiggle physic" per i seni e altre parti del corpo.