L'aggiornamento di Stellar Blade fa sì che il vento sollevi la gonna della protagonista

Gli aggiornamenti dei videogiochi servono spesso per risolvere problemi presenti nel gioco sin dal lancio (o introdotti da altri update), ma alle volte servono anche per introdurre novità di un certo livello, come nuovi sistemi di gioco o aggiornamenti alla simulazione fisica di certi elementi. Nel caso di Stellar Blade, l'update 1.07 serve per migliorare la fisica degli indumenti e la loro interazione col vento.

O detto in modo più semplice, serve per far alzare la gonna e vedere il lato B della protagonista quando c'è forte vento.