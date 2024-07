L'update estivo di Stellar Blade è disponibile: costumi succinti e un'area inedita, ma niente modalità foto

Come suggerito nei giorni scorsi dagli sviluppatori di Shift Up, da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito a tema estivo di Stellar Blade, che include una serie di novità per l'action in esclusiva per PS5.

In particolare, l'update introduce la "Great Desert Oasis", un'area da vacanza che sarà disponibile nel gioco solo per un periodo limitato di tempo, in cui Eve potrà rilassarsi accompagnata da una nuova musica di sottofondo e "iterazioni inedite" con la sdraio da spiaggia.