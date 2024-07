The Sims 4 Colpo di Fulmine è disponibile da ora ed è in sconto su Instant Gaming

È da oggi - 25 luglio - disponibile la nuova espansione di The Sims 4 Colpo di Fulmine. Se anche voi non vedete l'ora di far innamorare i vostri Sim, allora dovreste sfruttare la promozione attiva su Instant Gaming. Il contenuto aggiuntivo è infatti in vendita a 35.37€ invece di 40€, in versione EA App. Potete trovare la promozione a questo indirizzo.

Ricordate che per poter giocare a Colpo di fulmine è necessario avere una copia del gioco base The Sims 4, che è però free to play su tutte le piattaforme.