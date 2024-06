Gli autori di Stellar Blade ci indicano le novità in arrivo nei prossimi mesi, con anche delle sorprese

A questo riguardo, il team ha svelato la tabella di marcia per la pubblicazione dei prossimi aggiornamenti dedicati a Stellar Blade . Le informazioni provengono da una conferenza stampa e sono state poi condivise online.

Stellar Blade , l'esclusiva PS5 realizzata dal team coreano Shift Up, si è rivelata un successo. Ovviamente l'obiettivo del team è continuare a supportare il gioco in modo regolare, così da attirare nuovi giocatori e continuare a far parlare di sé.

Le novità attese per Stellar Blade

Shift Up ha riconfermato prima di tutto che la modalità fotografica, che ricordiamo era già stata annunciata, è ancora in sviluppo e che dovrebbe essere pronta attorno ad agosto 2024. Gli appassionati di Eve e di Stellar Blade potranno tra non troppo dare sfogo alla propria creatività in-game.

Inoltre, il team di Stellar Blade ha affermato che sono previsti nuovi costumi per una data da definire ma certamente dopo ottobre. Non sappiamo quali costumi, ma in ogni caso saranno apprezzati dai giocatori.

Infine, possiamo aspettarci anche una collaborazione verso la fine dell'anno. Il cross-over sarà legato a una IP di alto livello, ma non sappiamo quale.

In aggiunta, Shift Up afferma anche che un possibile seguito e un DLC sono "in considerazione" per il futuro.

Non si tratta di informazioni molto precise, come possiamo vedere, ma perlomeno abbiamo la conferma che il supporto per Stellar Blade è sicuro fino almeno alla fine dell'anno. Vi lasciamo nel frattempo al precedente update di Stellar Blade che ha aggiunto dei costumi gratis e modifiche alle acconciature.