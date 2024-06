Il nuovo update di Stellar Blade ha aggiunto dei costumi gratis e modifiche alle acconciature

Continua il supporto post-lancio da parte del team di Shift Up Games per Stellar Blade. In particolare oggi il team coreano ha pubblicato la nuova patch 1.004 che, come confermato dagli utenti su Reddit ha aggiunto due nuovi costumi e una funzionalità relativa alle acconciature di Eve.

Un parrucchiere sempre a portata di mano

Sempre grazie alla segnalazioni degli utenti apprendiamo che con l'aggiornamento 1.04 di Stellar Blade apporta una piccola ma apprezzabile modifica alle acconciature della protagonista Eve, che ora potranno essere cambiate al volo direttamente dai menu di gioco, senza dover ogni volta doversi recare a Xion. Per il momento non sappiamo ci sono ulteriori novità, in assenza delle note ufficiali da parte degli sviluppatori.

Grande assente della patch è la tanto richiesta modalità Foto, che a questo punto è probabile che verrà introdotta con un successivo aggiornamento nel corso delle prossime settimane o mesi. In ogni caso, è apprezzabile lo sforzo degli sviluppatori per aggiungere piccoli bonus a livello di contenuti e migliorie per mantere vivo l'interesse dei giocatori. Al contrario, ha fatto discutere la scelta di rimuovere senza alcun preavviso la demo gratuita di Stellar Blade dal PlayStation Store, ora sostiuita da una versione di prova a tempo esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus Premium.