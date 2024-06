Infogrames ha comprato Surgeon Simulator da TinyBuild

Infogrames, etichetta da rilanciata recentemente da Atari, ha acquistato la proprietà intellettuale di Surgeon Simulator dall'editore TinyBuild. Infogrames è tornata attiva lo scorso aprile per curare i giochi al di fuori del portfolio principale di Atari, come Totally Reliable Delivery Service, proveniente sempre sempre da TinyBuild.

Per chi non lo conoscesse, Surgeon Simulator è un simulatore di interventi chirurgici decisamente comici, sviluppato da Bossa Studios. I titoli del franchise includono l'originale del 2013, il gioco VR del 2016 Surgeon Simulator VR: Meet the Medic, il titolo per Nintendo Switch del 2018 Surgeon Simulator CPR e il sequel del 2020 Surgeon Simulator 2: Access All Areas.